Mitbestimmung für Jugendliche : Sternberg gehört zu den Gewinnern beim Projekt Jugend entscheidet

Stadt erhält durch ein Programm der Hertie-Stiftung professionelle Unterstützung und Sachkostenzuschuss, damit Jugendliche mitentscheiden können.

Sternberg | In vielen Städten gibt es bereits Jugendbeiräte. In Sternberg waren dagegen in den vergangenen Jahren Versuche gescheitert, ein solches Gremium zu etablieren. Jetzt nehmen die Sternberger einen neuen Anlauf, um junge Leute stärker in kommunale Prozesse einzubeziehen und sie mitentscheiden zu lassen. Sie erhalten dabei sogar professionelle Begleitung u...

