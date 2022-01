Treffpunkte für Jugendliche : Müll auf Spielplätzen verärgert Sternberger

Die Hinterlassenschaften von Jugendlichen sorgen für Ärger. Der Bauhof kommt kaum mit der Beseitigung hinterher.

Sternberg | Der „Spielplatz Bahnhofstraße“ wirkt am Dienstagvormittag nur auf den ersten flüchtigen Blick einladend. Beim genaueren Hinsehen wird allerdings schnell deutlich, warum der Treffpunkt derzeit für Ärger in Sternberg sorgt. Leere Gummibärchentüten liegen in der Hecke, Böllerreste auf der Wiese und Scherben sowie Zigarettenstummel rund um einen Tisch. Da...

