Sternberg : Tiere gehören nicht unter den Weihnachtsbaum

Es wiederholt sich in jedem Jahr: Heiligabend melden sich Interessierte beim Sternberger Tierschutzverein, weil sie noch schnell eine Katze abholen wollen. Doch das Interesse ist problematisch.

Sternberg | Es ist kaum zu glauben. „Wir bekommen in jedem Jahr am 24. Dezember noch Anfragen, ob wir eine Katze abgeben können“, sagt Juliane Mathes, Vorsitzende des Tierschutzvereins Sternberger Seenland. „Das geht gar nicht. Da sagen wir nein. Die Vermittlung unserer Katzen läuft über eine Besichtigung. Ein Tier will gut überlegt in die Familie aufgenommen wer...

