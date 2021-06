Sternberger See : Der Sommer kann kommen, die Rettungsschwimmer sind bereit

Seit Dienstag ist der ASB-Wasserrettungsdienst am Sternberger See auf Wacht. Am Roten See in Brüel beginnt die Bewachung mit den Sommerferien. Rettungsschwimmer bieten während der Ferien Schwimmkurse für Kinder an.

Sternberg/Brüel | Im Sternberger Strandbad zieht ein einsamer Schwimmer seine Runden. Doch schon bald dürfte es hier wieder voller werden. Denn die Sonne strahlt und das Wetter wird besser. Maja Grüder zieht ein Thermometer aus dem See: 18 Grad misst das Badewasser im Sternberger See an diesem 1. Juni 2021 um 13 Uhr. Um diese Zeit ziehen die Rettungsschwimmer des Arbei...

