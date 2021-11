Sternberg : Schwalbenhaus für den Einzug vorbereitet

Das Dach der wenige Jahre nach der Wende aufgestellten Nisthilfe in Sternberg war voller Löcher. Klaus-Dieter Zelenski wollte nicht zusehen, wie sie verfällt.

Sternberg | Ein Spaziergang vom Seniorenzentrum vorbei an der Förderschule in Sternberg gehört für Erika Alzeit zum täglichen Programm. Auch an diesem Vormittag. Natürlich fallen ihr da die Arbeiten an dem Schwalbenhaus auf dem Gelände des Deutschen Roten Kreuzes auf. „Ich finde es gut, dass etwas gemacht wird und jemand die Vögel unterstützt. Sie haben ja kaum n...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.