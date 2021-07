Sternberg : Sternberger will kaputtes Schwalbenhaus retten

Klaus-Dieter Zelenski möchte Nisthilfe auf eigene Kosten reparieren, braucht dafür aber ein Gerüst.

Sternberg | Im Dach klafft ein großes Loch. Wenn Klaus-Dieter Zelenski zu seinem Garten geht, kommt er auch an dem Schwalbenhaus vor dem Seniorenzentrum in der Straße Am Berge vorbei. Fast täglich muss er so auch zusehen, wie es immer weiter verfällt. „Das würde mir in der Seele wehtun. Die Schwalben nehmen es an“, sagt der Sternberger. Durch die Löcher im Dach k...

