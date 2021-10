Kita Sonnenschein in Sternberg : Nach langer Corona-Pause konnten Bummi-Sportspiele starten

Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte Sonnenschein hatten Spaß bei der Aktion des Kreissportbundes. Am 5. November startet großes Lichterfest für alle Sternberger Kinder.

Sternberg | Die Mädchen und Jungen strengen sich mächtig an bei den Sportspielen in Sternberg. Kindergartenkinder laufen Slalom, üben sich im Weithüpfen, Zielwerfen mit Bällen und dem Stoßen eines ein Kilogramm schweren Medizinballs. Rund 30 Steppkes aus der Kindertagesstätte Sonnenschein treffen sich an diesem Donnerstagmorgen zu den Bummi-Sportspielen in der Ha...

