Sternberg : Mobiles Corona-Impfteam hält erneut im Vereinshaus

In der Sternberger Bahnhofstraße werden kommenden Dienstag wieder Vakzine gegen das Coronavirus verabreicht.

Sternberg | Sich ohne Termin und ohne Anmeldung impfen lassen – Das ist in der kommenden Woche wieder im Sternberger Vereinshaus möglich. Am Dienstag, 14. Dezember, hält das mobile Impfteam des Landkreises Ludwigslust-Parchim von 9 bis 16 Uhr in der Bahnhofstraße 15 in Sternberg. Das Angebot richtet sich an alle, die eine Erst-, Zweit- oder Drittimpfung gegen das...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.