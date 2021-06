Rohrbruch in Sternberg : Bürger in Teilen der Luckower Straße zurzeit ohne Trinkwasser

Nach einem Rohrbruch musste eine Straße in der Sternberger Altstadt gesperrt werden. Die Stadtwerke arbeiten an der Behebung des Schadens.

Sternberg | Plötzlich kommt Wasser aus der Straße. Am Mittwochmorgen erhielten die Stadtwerke Sternberg Anrufe von Bürgern, dass die Fahrbahn in der Luckower Straße überschwemmt ist. Unterirdisch war ein Trinkwasserrohr gebrochen. Die Stadtwerke sperrten sofort alle Zuläufe in dem Straßenabschnitt zwischen Mecklenburgring und Fischerstraße ab. Die Anlieger sind e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.