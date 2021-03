Sternberg : Friseure starten nach drei Monaten Zwangspause

Pünktlich mit der Lockerung für die Innung eröffnete eine junge Frau ihren neuen Friseursalon in Sternberg.

Sternberg | Montagmorgen, der 1. März in Sternberg. Zum ersten Mal seit drei Monaten dürfen die Friseure wieder öffnen. Und zum ersten Mal überhaupt schließt Cordula Meier ihre Ladentür für die Kundschaft auf. Genau an diesem Tag startet sie ihr Friseur-Gewerbe in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.