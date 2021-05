Sternberg : Friedensgebet in der Stadtkirche

Eine Tradition wird in Sternberg fortgesetzt: Abwechselnd finden Friedensgebete in zwei Kirchen statt. Nächster Termin ist am 2. Juni.

Sternberg | In jüngster Zeit kommen mehr Teilnehmer zu den Friedensgebeten in Sternberg, beobachtet Susanne Priesemann, eine der Organisatorinnen. Möglicherweise, weil soviel passiert auf der Welt. Beispiele sind die Auseinandersetzungen zwischen Israelis und Palästinensern oder die Konflikte in Belarus, so Susanne Priesemann. Das nächste Ökumenische Friedensgebe...

