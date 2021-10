Sternberg : Ferienspaß an der Ostsee in Kühlungsborn

Große Vorfreude bei den Kindern und Jugendlichen mit Behinderung: Mit fünf Betreuern vom Verein „una Sternberg“ fahren sie an die Ostsee. Endlich sind wieder Reisen möglich

Sternberg | Eine Tasche nach der anderen hebt Katja Parwulski in den Kofferraum des Fahrzeugs. Die Rampe liegt schon an ihrem Platz unter den hinteren Sitzen. Es wird eng, denn jede Menge Bastelmaterial, Spielzeug, Bälle, Decken, Strandmuschel und sogar ein Bollerwagen müssen mit. „Wir haben zwar drei eigene Fahrzeuge, aber uns fehlt für so viel Gepäck einfach ei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.