Sternberg : Einladung zum Friedensgebet

Die Tradition entstand im Jahr 2014 in der Ökumenischen Friedensdekade

Sternberg | Es ist seit der Ökumenischen Friedensdekade im November 2014 Tradition in Sternberg. Am ersten Mittwoch im Monat treffen sich Christen zum ökumenischen Friedensgebet. Am 1. Dezember um 18.30 Uhr wird zum nächsten Treffen in die katholische Kirche eingeladen. Diese monatlichen Begegnungen finden seit Jahren regelmäßig abwechselnd in der evangelische...

