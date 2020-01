Sternberg/Brüel : Neuer Eigentümerin aus Scharbeutz

Zwei Anlagen mit 84 Wohnungen in Sternberg und Brüel wechseln den Besitzer

13. Januar 2020, 05:00 Uhr

Zwei Wohnanlagen im Sternberger Seenland haben seit dem Jahreswechsel einen neuen Eigentümer. Es handelt sich um die Häuser in der Lütjenburger Straße 2 bis 10 in Sternberg und Am Mühlenberg 16 bis 20 in Brüel.

Die insgesamt 84 Wohnungen wurden von den Tagus Beteiligungsgesellschaften Düsseldorf an die Gesellschaft Phönix Immobilien Scharbeutz verkauft. Darüber informiert Ingmar Schlünzen aus Hamburg, dessen Immobilienbüro für die neue Eigentümerin tätig ist.

Weiterhin betreut durch Stewo

Die beiden Immobilien wurden und werden auch weiterhin von der Sternberger Wohnungsbaugesellschaft (Stewo) verwaltet und betreut. „Auf Grund der großen Entfernung zwischen dem Sitz der bisherigen Eigentümerin und den Objekten stehen einige Wohnungen leer“, so Ingmar Schlünzen. Der Geschäftsführer der neuen Eigentümerin, Jörn Polomski, habe sich vorgenommen, die leeren Wohnungen kurzfristig zu vermieten und die Immobilie bestens zu verwalten, so dass die Mieter der beiden Wohnanlagen hier zufrieden leben können. An jedem Freitag sollen laut Ingmar Schlünzen Vertreter des neuen Eigentümers persönlich vor Ort anzutreffen sein, um aktuelle Probleme zu erörtern und zu lösen und damit sich Mietinteressenten die Wohnungen anschauen können.