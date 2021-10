Sternberg : Andreas Frischke lädt zum Abfischen der erntereifen Karpfen

Fischer Andreas Frischke lädt am 30. Oktober wieder zum Abfischen der erntereifen Karpfen aus seinem großen Teich an der B104 bei Sternberg ein. Gern sind Helfer am Sortiertisch gesehen und natürlich auch Schaulustige.

Sternberg/Sülten | Es ist wieder soweit: Der Herbst ist in seiner schönsten Phase und die Karpfen im großen Teich von Fischer Andreas Frischke sind erntereif. Das bedeutet, dass traditionell am letzten Samstag im Oktober, diesmal am 30. Oktober ab 10 Uhr, Schaulustige herzlich eingeladen sind, dem Abfischen des großen Teiches an der Sternberger B104 beizuwohnen. Auch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.