Wahlen 2021 : Abgefallen oder abgerissen wird Wahlwerbung zum Fußabtreter

Sie hängt an fast jedem Laternenmast: In Sternberg gibt es an den Hauptstraßen eine regelrechte Plakatflut.

Sternberg | Schon liegen sie auf dem Gehweg oder flattern auf die Straße: Drei Wochen vor den Bundes- und Landtagswahlen wird erste Wahlwerbung am Mecklenburgring in Sternberg so zum Fußabtreter. „Verantwortlich sind hier die Parteien, um für Ordnung zu sorgen“, sagt Olaf Steinberg, stellvertretender Gemeindewahlleiter in Sternberg. Das bedeute auch, dass Plakate...

