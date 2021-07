Starkregen in Neukloster : Gullydeckel angehoben: Feuerwehr ließ Überschwemmung ablaufen

Straße in der Klosterstadt stand unter Wasser. Alarm in Brüel nach den Regenfällen am Sonntagabend

Brüel, Neukloster | Der Starkregen vom Sonntag sorgte in der Region für keine größeren Probleme. Im Sternberger Seenland musste einzig die Freiwillige Feuerwehr Brüel gegen 21.35 Uhr in den Golchener Weg ausrücken. Laut Alarmmeldung war Wasser in eine Garage eingedrungen. Vor Ort erwies es sich die Sache dann aber als halb so schlimm: „Wir mussten nicht mal pumpen. Nach ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.