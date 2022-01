Sternberger Seenland : Sonderurlaub nach dem Tod des Haustieres? Das sagen Tierschützer und Ärzte

Der Tod eines geliebten Tieres trifft die Halter oft schwer. Deswegen setzt sich ein Unternehmen aus Niedersachsen für einen Tag Sonderurlaub für Angehörige ein. Experten in der Region Sternberg sind skeptisch.

Sternberg | Sie sind die besten Freunde des Menschen – unsere Haustiere. Ob Hund, Katze oder Hamster, die Halter hängen in der Regel emotional an ihrem Tier und sehen es als Familienmitglied an. Dementsprechend hart trifft es die Halter, wenn sich ihr geliebtes Haustier aus dem Leben verabschiedet. In einem Tierkrematorium im niedersächsischen Badbergen erlebe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.