Kampf gegen Corona : So stehen Pflegeanbieter in Sternberg und Warin zur Impfpflicht

Beim DRK-Kreisverband Parchim und bei der Diakonie Güstrow wird nun nach einer Lösung für ungeimpftes Pflegepersonal gesucht.

Sternberg/Warin | Bundestag und Bundesrat haben eine Impfpflicht für Klinik- und Pflegepersonal beschlossen. Bis Mitte März 2022 müssen Beschäftigte in Einrichtungen mit schutzbedürftigen Menschen Nachweise vorlegen, dass sie geimpft oder genesen sind. Das betrifft auch die Pflegeheime in Sternberg und in Warin. Mit riesigem Mitarbeiterschwund ist nicht zu rechnen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.