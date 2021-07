Schwimmkurs in Warin : Ein Rettungsschwimmer für zwei Kinder

Am Wariner See lernen in dieser Woche 38 Kinder schwimmen. Der Ortsverband Warin der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft organisiert den Kurs.

Warin | Ein kleines Mädchen schwimmt eine Strecke nach der anderen im Wariner Schwimmbad. Und das macht sie inzwischen so gut, dass sie die letzten kleinen Schwimmhilfen an den Armen ablegen darf. Noch zu Wochenbeginn konnte das Mädchen keinen einzigen Zug. Heute könnte sie die Schwimmanfänger-Stufe „Seepferdchen“ schaffen, schätzen die Rettungsschwimmer ein,...

