Sporthalle am Finkenkamp : Schulverband Sternberg hat viele Aufträge für Sanierung vergeben

Sporthalle am Finkenkamp in Sternberg: Als letztes Gewerk können in Kürze auch die Elektriker beauftragt werden. Wann die Bauarbeiten beendet sind, steht noch nicht fest.

Sternberg | Es kann jetzt in die Vollen gehen bei der Sanierung der Sporthalle am Finkenkamp in Sternberg. Die Schulverbandsversammlung Sternberg hat an Firmen in nahezu allen Gewerken den Zuschlag gegeben. Nur die Elektrikerleistungen sind noch nicht vergeben. Das soll aber in Kürze erfolgen. Hier hatte der Schulverband einen gesonderten Förderantrag gestellt un...

