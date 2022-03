Krieg in der Ukraine : Schloss Kaarz stellt Hotelbetrieb ein und nimmt Flüchtlinge auf

Mehr als 50 Frauen und Kinder aus der Ukraine haben vorübergehend eine Bleibe im Schlosshotel in Kaarz gefunden. Der Übernachtungsbetrieb wurde ausgesetzt.

Kaarz | Sie pendelt derzeit zwischen zwei Welten. Eine in gewohnter Atmosphäre und die andere in einer Ausnahmesituation. „Im Gut Vorbeck haben wir den normalen Gästemodus und im Schloss Kaarz die Flüchtlinge aus der Ukraine“, sagt Katharina Dummann, die in beiden Häusern als Hoteldirektorin tätig ist. „Im Moment gibt es also viel zu organisieren. Und es ist ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.