Urlaubsstimmung in Brüel : In Deutschland auf Reisen gehen

Monika Göppinger hat wieder ein großes Schaufenster in der Schweriner Straße 11 Brüel dekoriert und lädt zum Urlaub im eigenen Land ein. Ein Hingucker sind auch die alten Fotos vom ehemaligen Geschäft in dem Haus.

Brüel | Es wird maritim in dem großen Schaufenster in der Schweriner Straße 11 in Brüel. Hier gibt es Enten und Fische, ein Segelboot und einen Leuchtturm und Fotos, die vom Urlaubsglück am Wasser erzählen. „Ich habe mich ganz bewusst für das Thema Urlaub in Deutschland entschieden“, sagt Monika Göppinger. Auf die neue Dekoration hatten die Brüeler lange w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.