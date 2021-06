Nach Rohrbruch in Sternberg : Luckower Straße wird repariert

Schäden des Rohrbruchs in Sternberg sind beseitigt. Die Baugrube ist geschlossen und das Straßenpflaster wieder hergestellt.

Sternberg | Thomas Tieckow setzt am Freitagmorgen den letzten Stein in der Luckower Straße in Sternberg. Die Fahrbahn, die am Mittwochvormittag nach einem Rohrbruch aufgerissen wurde, ist wieder geschlossen. Möglichst zum Wochenende soll die bisher gesperrte Straße zwischen Mecklenburgring und Fischerstraße wieder befahrbar sein, sagt Stadtwerkechefin Kerstin Poh...

