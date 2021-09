„Salon Britta“ in Dabel : Vor 30 Jahren machte sie aus einer Garage einen Friseursalon

Britta Teschner-Börst aus Dabel lädt am Sonnabend zum 30-jährigen Firmenjubiläum von „Salon Britta“ ein

Dabel | 30 Jahre im Dienst ihrer Kunden: So lange gibt es den „Salon Britta“ von Britta Teschner-Börst in der Wilhelm-Pieck-Straße 2 in Dabel. Das soll am Sonnabend, 4. September, von 10 bis 15 draußen im Partyzelt gefeiert werden: mit den Kindern, Freunden und Geschäftspartnern. „Es gibt auch eine Tombola: Der Hauptpreis ist ein besonderer Gutschein – von Ko...

