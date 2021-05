Sagsdorf : Rund um den historischen Ort

An Sagsdorfer Brücke wurde die Reformation in Mecklenburg eingeführt

Sagsdorf | Einmal um die Eiche! Oder: Kreisverkehr auf einem Acker bei Sagsdorf. Da hat sich einer mit seiner Landwirtschaftstechnik während der Feldarbeit „künstlerisch“ betätigt. Für so manchen Vorbeifahrenden auf der Straße nach Groß Görnow ist das einen Schnappschuss wert. Wer anhält, der kann auch noch tief in die Geschichte eintauchen. An der Sags...

