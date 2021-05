Roter See Brüel : Unmut über Pferde und Hunde im Wasser

Um Reitern den Zugang zu den Badestellen am Roten See zu verwehren, reagiert die Stadt Brüel mit Absperrungen.

Brüel | Die Absperrung am Eingang zur Badestelle am Roten See zeigt Wirkung. Radfahrer steigen ab und schieben ihren Drahtesel durch die Einfädelung am Geländer. Gestoppt werden sollten eigentlich auch die Reiter, die zum Unmut der Badegäste mit ihren Pferden im See baden. Nur eine Schranke funktioniert „Wir müssen im Bereich der hinteren Badestellen ei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.