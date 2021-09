Sternberger Touristinfo : Rolf Karl zeigt zum letzten Mal Gästen die Region

Der Sternberger Rolf Karl zeigte Gästen jahrelang Sternberg und Umgebung. Er steigt altersbedingt als Tourguide aus.

Sternberg | Mit seinem Fahrrad der Marke Diamant, mit knallgelber Weste und kleinem Schild, das ihn als Tourguide autorisiert, wartet Rolf Karl auch am Donnerstag in Sternberg wieder auf seine Gäste. Letztmalig, denn nach zehn Jahren nimmt er Abschied von diesem Ehrenamt. Das mache ihn schon ein bisschen wehmütig, sagt der 76-Jährige. In dem Alter sei es aber rat...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.