Regionale Schule in Brüel : Theater und viel Erstaunliches

Regionale Schule „Am Stadtpark“ stellt sich beim Tag der offenen Tür vor

von Roswitha Spöhr

25. Januar 2019, 12:00 Uhr

Mit einem unterhaltsamen Programm im Atrium und vielen Informationen stellt sich am Mittwoch, dem 30. Januar, von 17 bis 19 Uhr die Regionale Schule „Am Stadtpark“ in Brüel vor. Schüler präsentieren sich mit Theaterstücken, Staunenswertem und Quizshows. Angekündigt werden Wetten dass..., Schillerstraße, Wer wird Millionär?, Schwarzlicht, Akrobatik und Der Erlkönig. Die Schweriner Bildungswerkstatt, ein Kooperationspartner der Schule informiert über die Arbeitsgemeinschaft „Berufsorientierung“. Die Töpfergruppe der Schule stellt Werke aus. Und natürlich fehlt auch die Schülerfirma Hobiwa nicht. Der Name steht für Honig, Biene, Blüten, Wachs und Apfel. Die Idee, eine Firma zu gründen, um von der Produktion von Honig bis zur Vermarktung völlig selbstständig zu agieren, kam seinerzeit von Teilnehmern der Imker-AG an der Regionalen Schule. Und die Schüler nutzen viele Möglichkeiten, um Hobiwa bekannt zu machen, so jüngst auf dem Neujahrsempfang in Brüel. „Die Mädchen und Jungen machen mit einer solchen Begeisterung mit und sind zuverlässig“, lobt Rita Klammer, die die Schülerfirma fachlich unterstützt, ihr Mann Wilfried Klammer begleitet von der Imkerseite her.

Eingeladen zum Tag der offenen Tür sind alle Interessierten. Für das leibliche Wohl wird im Schülercafé gesorgt.