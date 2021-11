Rad- und Nahmobilitätskonzepte : Bibow möchte Pilotkommune werden

Das Projekt ist in Vorbereitung. Aber auch wenn Alexander Schröder vorgeprescht ist und die Gemeindevertretung zugestimmt hat, ist noch nichts entschieden.

Bibow, Rostock | Bibow als eine von drei Pilotkommunen beim Projekt „Kompakt: Rad- und Nahmobilitätskonzepte für kleine Kommunen“ – das kann so kommen, muss es aber nicht. Dies erklärte der in Rostock ansässige Geschäftsführer der landesweiten Arbeitsgemeinschaft für fahrrad- und fußgängerfreundliche Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern (AGFK), Tim Birkholz, auf Nachfra...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.