Randalierer in Brüel : Schilder mutwillig zerstört

Anzeigen bei der Polizei wegen Beschädigungen in der Brüeler Schulstraße. Schild am Weg zum Roten See umgefahren.

Brüel | Mehrere Schilder wurden am Wochenende in Brüel beschädigt. Zum einen in der Schulstraße, zum anderen offenbar durch ein Fahrzeug an der Ecke Schweriner Straße, Weg zum Roten See. In der Schulstraße wurden drei Schilder verdreht oder abgeknickt – ein Verkehrs-, ein Hinweisschild an einem privaten Grundstück und eins für einen Absperrschieber an einer T...

