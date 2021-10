Projekt zum betreuten Wohnen : Schloss Witzin entsteht jetzt im Süden Afrikas

Sternberger verwirklicht sein für Mecklenburg erdachtes Projekt zum betreuten Wohnen für Senioren jetzt in Mosambik.

Witzin/Chimoio | Eigentlich sollte dieses Schloss als Seniorenresidenz in Witzin in Mecklenburg gebaut werden. Doch jetzt entsteht es im Süden von Afrika: In Chimoio im mittleren Teil von Mosambik errichtet ein Team mit dem aus der Nähe von Sternberg stammenden Rainer Birkholz das „Schloss Witzin“ mit etwa 100 Wohnungen, die sowohl für Einheimische als auch für deutsc...

