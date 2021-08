Deutschland Tour : Wann die Straßen für das große Radrennen voll gesperrt sind

Für das größte Radsportereignis des Jahres werden am Donnerstag in der Region immer wieder Straßen für zirka 30 Minuten voll gesperrt. Eine Übersicht:

Warin | Die Auftaktetappe der Deutschland Tour der Radprofis am 26. August mit dem 191,4 Kilometer langen Teilstück zwischen Stralsund und Schwerin wirft ihre Schatten voraus. Vielerorts, so auch an der Landesstraße 031 in Hasenwinkel, hängen an Straßenlaternen bereits die Hinweisplakate in weißer Schrift auf rotem Untergrund: „Radrennen Bitte hier nicht park...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.