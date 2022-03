Reihe Musik in alten Mauern : Professionelle Konzerte in fünf Dorfkirchen rund um Sternberg

In der Reihe Musik in alten Mauern sind 2022 zwölf Konzerte geplant. Kirchen in Gägelow, Ruchow, Dabel, Woserin und Hohen Pritz sind dabei.

Sternberg | Seit Jahrhunderten prägen Kirchen das Bild in den Dörfern. Viele dieser mehr als 700 Jahre alten Denkmale wie in Ruchow, Gägelow oder Woserin waren zeitweise etwas in Vergessenheit geraten. Inzwischen rücken aber vielerorts Dorfkirchen wieder stärker ins Blickfeld. Dazu trägt im Sternberger Seenland auch eine besondere Reihe bei: „Musik in alten Mauer...

