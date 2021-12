Unfall in Dabel : Frau setzt sich betrunken aufs Fahrrad und stürzt

Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,7 Promille. Laut Bußgeldkatalog kommen auf die 34-Jährige nun unter anderem eine Geldstrafe und drei Punkte in Flensburg zu.

