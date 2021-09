Polizeieinsatz in Sternberg : 83-Jährige erleidet auf Parkplatz am Mecklenburgring Verletzungen

Eine Sternberger Seniorin erschrak sich offenbar vor einem Auto und stürzte. Die abschließende Klärung des Falls durch die Polizei steht noch aus.

Sternberg | Zu einem Einsatz von Rettungskräften und Polizei kam es Dienstagmittag auf dem Parkplatz der Einkaufsmärkte am Mecklenburgring in Sternberg. Eine 83-jährige Frau musste mit einer Platzwunde am Kopf behandelt werden. Die Polizisten erhielten zunächst die Meldung, dass die Seniorin von einem Auto beim Ausparken angefahren wurde. Sie nahmen den Unfall...

