Polizei in Nordwestmecklenburg : Telefonbetrüger zocken Mann ab

Erst kürzlich haben Telefonbetrüger einen Mann bei Schönberg abgezockt: Seine Frau sollte eine Jugendliche überfahren haben und er eine Kaution zahlen.

Nakenstorf | Fiese Schockanrufe mit der Tränendrüsen-Masche mehren sich wieder in Nordwestmecklenburg. So wollten die Telefonbetrüger zuletzt einer 85-jährigen Seniorin in Nakenstorf bei Neukloster das Geld aus der Tasche ziehen. Die Täter gehen dabei immer gleich vor, so Pressesprecherin Annette Schomann von der Wismarer Polizei: „Heulend ist jemand am anderen...

