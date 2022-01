Täter entwendeten auch Gegenstände : Polizei sucht nach Einbruch in Bootshäuser in Bad Kleinen Zeugen

Der oder die unbekannten Täter entwendeten diverse Kleidungsstücke und elektronische Gegenstände. Zudem beschädigten sie die Inneneinrichtung in den Schuppen am Uferweg am Schweriner See.

Bad Kleinen | Zwei Bootshäuser in Bad Kleinen fielen in der vergangenen Woche Dieben zum Opfer. Nachdem in der Nacht von Donnerstag, 13. Januar, zu Freitag, 14. Januar, ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam in die beiden Schuppen am Uferweg am Schweriner See eingedrungen sind, sucht die Polizei nun Zeugen zu dem Vorfall. Einbruch in zwei weitere Bootshäuse...

