Polizei in Sternberg : Drei Wildunfälle in einer Nacht

Zwei Rehe und ein Wildschwein sorgten am frühen Dienstagmorgen für Zusammenstöße bei Sternberg, Witzin und Dabel.

Sternberg/Dabel/Witzin | Glück im Unglück: Gleich dreimal in einer Nacht haben Autofahrer in der Region Wild angefahren. Bei den Unfällen am Dienstag wurde laut Aussage der Sternberger Polizei niemand verletzt. Zum ersten Unfall kam es gegen 0 Uhr auf der Landesstraße 16 zwischen Dabel und Gägelow. Hier wurde ein Reh angefahren. Der Schaden betrage rund 200 Euro. Auch bei dem...

