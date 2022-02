Evangelische Kirche : Pastor Rupert Schröder verlässt Brüel auf eigenen Wunsch

Die evangelische Kirchengemeinde Brüel verliert ihren Pastor. Nach Differenzen mit dem Kirchengemeinderat möchte er seinen Dienstsitz wechseln.

Brüel | Dass das Verhältnis nicht immer das Beste war, war schon lange ein offenes Geheimnis. Der Kirchengemeinderat der evangelischen Kirchengemeinde Brüel und Pastor Rupert Schröder hatten wohl des Öfteren verschiedene Vorstellungen. „Es hat in den letzten Jahren immer wieder unterschiedliche Erwartungen an die Zusammenarbeit in der Kirchengemeinde gegeben“...

