Neuklosterweg in Warin : Möglicher Investor fordert für Planung mehr Zeit

Juri Ljubenow, Geschäftsführer der Firma LMI Projekt Immobilien, hat einen zweiten Termin zur Projektvorstellung für das Areal am Neuklosterweg abgesagt. Er wünscht sich auch weitere Unterlagen von der Stadt.

Warin | Die Türen in der Wariner Stadthalle in der Schulstraße 4 blieben am Dienstagabend geschlossen. Eigentlich war eine Sitzung des Wirtschaftsausschusses vorgesehen. Die fiel allerdings kurzfristig aus. So kurzfristig, dass nicht einmal alle Ausschussmitglieder rechtzeitig vorher davon Wind bekommen hatten. Hans-Jürgen Zutz zum Beispiel stand bereits v...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.