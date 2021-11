Steppdance : Mitreißende Tänze am Freitagabend in Neukloster

Die Dance Masters treten am 12. November mit „The Best of Irish Dance“ in der Stadthalle auf. Die Besucher der Show können irische Stepptänze in ihrer schönsten Form erleben.

Neukloster | Freitag ist es soweit: Die Dance Masters mit „The Best of Irish Dance“ treten am Abend des 12. November in Neuklosters Stadthalle auf. Beginn ist um 20 Uhr. Furiose, leichtfüßige Tanzleidenschaft, geballte Energie, großartige Live-Musik und irisches Lebensgefühl pur – dafür stehen die Dance Masters. Die Besucher der Show können einen irischen...

