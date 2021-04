Neukloster : Waren im Tresor die Tageseinnahmen?

Einbruch in Discounter in Neukloster übers Wochenende. Über die Höhe der Bargeld-Beute schweigt die Polizei.

Neukloster | Bei einem Einbruch in den Discounter in der Neuklosteraner Hopfenbachstraße wurde in unbekannter Höhe Geld erbeutet. Am Wochenende drangen der oder die Täter in den Lebensmittelmarkt ein. Als Tatzeitraum gibt die Polizei von Samstagabend, 10. April, bis Montagmorgen,12. April, an. Das Ganze wurde am Montag bei Arbeitsbeginn im Netto-Markt gegen 5.30 U...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.