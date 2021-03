Neues Corona-Schnelltestzentrum : Nach Ostern wird auch in Warin getestet

Ab dem 8. April gibt es in der Sporthalle die Möglichkeit, kostenlos einen Corona-Abstrich bei sich vornehmen zu lassen

Warin | Ab dem 8. April gibt es auch in Warin die Möglichkeit, sich kostenfrei auf das Coronavirus testen zu lassen, sagt Bürgermeister Björn Griese. Durchgeführt werden die Tests in der Sporthalle von geschultem Fachpersonal des Pflegeteams Fischer aus Neukloster. Ein Termin muss nicht vereinbart werden. Geöffnet ist ab 8. April jeweils am Montag, Mittwoc...

