Natur- und Ferienpark : Neuer Campingplatz in Klein Labenz verzeichnet nur wenige Buchungen

Ruhiger Beginn auf dem neu eröffneten Natur- und Ferienpark am Labenzer See. Der Betreiber hat eine Vermutung, warum die Buchungszahlen noch so schlecht sind.

Klein Labenz | Alle neun Bungalow-Ferienwohnungen im eröffneten Natur- und Ferienpark „Am Groß Labenzer See“ in Klein Labenz sind aktuell ausgebucht, berichtet Parkmanagerin Carola Canté. „Ansonsten ist es ruhig angelaufen.“ Damit meint sie in erster Linie die Frequentierung des Caravan-Platzes. Von den aktuell 16 Stellplätzen sind zumeist nicht mehr als drei oder v...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.