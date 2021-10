Warin : Naturparkzentrum geht im November in die Winterpause

Ausstellung in Warin ist nur noch bis Ende Oktober geöffnet. Für Gruppen ist auf Anmeldung weiterhin ein Besuch möglich.

Sternberg | Im Wariner Rathaus können Kinder und Erwachsene ihr Wissen über die Natur testen und vertiefen. Dort hat der Naturpark Sternberger Seenland seinen Sitz und präsentiert auf einer Fläche von 120 Quadratmetern und in vier Räumen seine Schau mit verschiedenen Mitmachangeboten. Das Naturparkzentrum in Warin hat in diesem Jahr nur noch bis 29. Oktober jewei...

