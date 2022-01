Gute Nachricht für ihre Patienten : Nachfolge in Naturheilpraxis von Ursula Schönfeld ist gesichert

45-jährige Dörte Schönfeld bildet jetzt mit ihrer 76-jährigen Mutter in Weberin ein Team. Beide ergänzen sich mit ihrem Wissen.

Weberin | Sie hat sich einen Namen gemacht in der Region: Seit vielen Jahren begeistert die Diplom-Biologin Ursula Schönfeld die Menschen auf Kräuterwanderungen für die Kraft aus der Natur. In ihrem großen Garten in Weberin im Sternberger Seenland wachsen unzählige Kräuter – gleich hinter ihrem Haus. Drinnen hat die Naturheilpraxis von Ursula Schönfeld seit 199...

