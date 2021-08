Autobrand nach Motorschaden : Auto geht auf A14 Höhe Dämelow in Flammen auf

Aufgrund eines Motorschadens ging auf der A14 am Sonntagmorgen ein Auto in Flammen auf

Dämelow | Geradeso konnte die Fahrerin nach einem Motorschaden am Auto noch auf den Standstreifen ausrollen, doch kurze Zeit später geriet der Wagen bereits in Brand. Insgesamt 18 Kameraden der Feuerwehren Jesendorf und Warin wurden gegen 8 Uhr am Sonntagmorgen zu einem Fahrzeugbrand auf der Autobahn 14 in Höhe Dämelow gerufen. Die Autobahn wurde im Zuge ...

