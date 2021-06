Unfall auf L12 in Boinstorf : Mutter verliert nach Reifenplatzer Kontrolle über ihr Fahrzeug

Fahrzeugführerin und ihr vierjähriges Kind aus dem Raum Bad Doberan kamen mit dem Schrecken davon

Boinstorf | Glück im Unglück hatten eine Autofahrerin und ihr vierjähriges Kind, als am Donnerstag gegen 19 Uhr auf der Landestraße 12 in der Salzhaff-Region der Vorderreifen ihres VW-Multivans platzte. In der Folge verlor die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr gegen einen Betonpfeiler. Mutter und Kind aus dem Raum Bad Doberan sind mit einem gehörig...

