Mustin und Weitendorf : Zwei Umleitungen an einem Tag

Auf Höhe der Dabeler Mühle treffen sich die Umfahrungen für die B 104 und die K 108

Mustin, Dabel | Am Dienstag treffen sich in Dabel gleich zwei Umleitungen. Wegen der Tagesbaustelle von 10 bis 18 Uhr an der Warnow-Brücke in Weitendorf wurde der Verkehr auf der B 104, von Güstrow kommend, ab Sternberg umgeleitet über die B 192 in Richtung Dabel und dann weiter über die Landesstraße 91 weiter über Demen in Richtung Schwerin. Gleiches gilt in umgekeh...

